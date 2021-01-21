Анастасия Решетова обнародовала текст записки от таинственного незнакомца

21.01.2021, 18:28, Разное

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В своем микроблоге Instagram Анастасия Решетова вновь показала шикарный букет цветов, а также записку, которой сопроводил сюрприз таинственный незнакомец. Публикация была в разделе сторис, поэтому не сохранилась в ленте бывшей возлюбленной рэпера Тимати.

Недавно модель рассказала, что приболела и лежит под капельницами. Анастасия Решетова получила после этого огромный букет и записку, в которой житель написал, что запрещает ей болеть, а разрешает улыбаться. Текст послания она показала своим поклонникам, которые подозревают знаменитость в новом романе. Экс-возлюбленная рэпера пока не подтверждает это, но фолловеры убеждены, что незнакомец готовится к серьезному наступлению и готов на многое, чтобы завоевать расположение модели.

Несмотря на то, что Анастасия Решетова давно рассталась с отцом своего сына Ратмира, она много времени проводит в компании Тимати. Недавно они вместе отдыхали в Дубае, а музыкант регулярно публикует фото и видео, на которых он запечатлен в компании младшего ребенка. Кроме этого, как только рэпер узнал о болезни модели, он сразу вернулся в РФ. Некоторые поклонники считают, что расставание пары – это тщательно спланированный пиар.