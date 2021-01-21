Суд приговорил к 24,5 годам колонии расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова

21.01.2021, 17:54, Разное

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Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 24 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиненного в расстреле сослуживцев в одной из военных частей Забайкалья, передает ТАСС.

Судья также обязал Шамсутдинова выплатить семьям погибших и пострадавших компенсацию морального вреда на общую сумму 9,8 млн рублей.

Гособвинение запрашивало для Шамсутдинова 25 лет колонии строгого режима с учетом времени пребывания срочника в СИЗО. Сам он отказался от участия в прениях и последнего слова.

В конце декабря присяжные единогласно признали солдата-срочника виновным, отметив при этом, что он заслуживает снисхождения. Как отмечал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, это означает, что судья может назначить Шамстудинову не более двух третей максимального срока наказания по его статье.

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В октябре 2019 срочник Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в военной части. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Против юноши возбудили уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК). Сам Шамсутдинов объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, давлением со стороны сослуживцев, дедовщиной и вымогательством денег.

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