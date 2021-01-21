 

На месте мавзолея им. Ленина на Красной площади построят резиденцию мэра Москвы

21.01.2021, 17:51, Разное
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В день 97-й годовщины со дня смерти Владимира Ильича Ленина стало известно, какое сооружение появится на месте Мавзолея. Это будет резиденция мэра Москвы.

Сейчас кабинет Сергея Собянина находится в здании Моссовета на Тверской, 13. Здание построено в 1782 году как резиденция графа Чернышёва и на сегодня устарело морально и технически. Кроме того, здесь находятся отделы и департаменты мэрии Москвы, соседство с которыми не соответствует статусу градоначальника. То, что мэру необходима отдельная резиденция, обсуждали ещё при Лужкове, но выбрать достаточно престижное место для неё не могли. Строительству на Красной площади сопротивлялась Комендатура Кремля, а иная площадка не устраивала мэрию.

В распоряжение журналистов попали рендеры двух проектов резиденции. Первый проект отражает военную историю Красной площади. Он выглядит, как двухэтажный купеческий дом. Именно так был замаскирован Мавзолей во время гитлеровских бомбёжек Москвы. Второй проект – стилизованный шатёр, или, скорее, юрта из тонкого железобетона. Наружные стенки юрты украшены смальтой, изображающей рисунок богатого ковра и оленьих шкур. По слухам, второй вариант нравится Сергею Собянину больше первого, но архитекторы заявляют, что строение не должно быть выше Кремлёвской стены. А юрта возвышается над ней почти на 23 метра, нарушая «красную линию».

Внутри резиденции будет находиться приёмная мэра, зал торжеств, кабинеты референтов и помощников, два караульных помещения и сауна. Большая часть помещений разместится под землёй. В помещении с отдельным входом с тыльной стороны разместится музей Мавзолея Ленина, в котором, возможно, в течение какого-то времени будет экспонироваться и само тело Владимира Ильича.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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