Владелец TikTok запускает свой платежный сервис

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21.01.2021, 17:04, Новости дня
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Новый платежный сервис появится на территории Китая. Однако, по мнению экспертов, в случае успешного продвижения в будущем он станет доступным и на других рынках. Его название – Douyin Pay.

Владеет сервисом компания ByteDance. Она же, напомним, контролирует мегапопулярный TikTok. Поначалу платежи можно будет совершать только в рамках приложения для коротких видео Douyin. Ранее здесь можно было только делать подарки либо рассчитываться в токенах.

По данным аналитической компании iResearch, около 90% всех мобильных транзакций на территории Китая совершаются именно через такие сервисы. Douyin Pay может лишь пополнить их длинный список. Впрочем, учитывая успехи TikTok, стоит на самом старте присмотреться к нему повнимательнее.



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