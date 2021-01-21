Корпорация «Росатом» разрабатывает мини-АЭС

21.01.2021, 17:04, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Атомные электростанции в миниатюре собираются выпускать в государственной корпорации «Росатом» на базе АО «ОКБМ Африкантов» в Нижнем Новгороде. Предприятие уже имеет большой опыт строительства мини-реакторов, используемых на морских суднах, в частности, на ледоколах.

Реактор имеет мощность 175 МВт. Это почти в шесть раз меньше стандартного для АЭС. Такие электростанции могут обеспечивать током отдаленные поселения или локальные энергосистемы предприятий, поясняют специалисты.

Первая мини-АЭС будет состоять из двух блоков, изолированных друг от друга, но установленных в одном зале. Преимуществом предложенной конструкции является то, что все необходимое оборудование заключено в одном корпусе.