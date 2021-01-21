 

Меркель захотела помочь России в регистрации “Спутник V” в ЕС

21.01.2021, 17:02, Разное
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По словам германского лидера, она обсуждала этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на серьезные политические разногласия, Берлин готов сотрудничать с Москвой по вакцинам, заявила Ангела Меркель.

“Россия сейчас обратилась в ЕМА. И я предложила, чтобы Институт Пауля Эрлиха, который является нашим институтом, мог оказать поддержку России в этой процедуре”, – цитирует канцлера РИА Новости.

Меркель высоко оценила “Спутник V”. Вакцина поможет Европе победить пандемию, уверена она.

Напомним, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию отечественной вакцины от COVID-19 “Спутник V” в Европе. Решение будет принято после серии экспертных проверок. При этом в Венгрии препарат уже изучили и разрешили применять.

Первая в мире вакцина от коронавируса “Спутник V” зарегистрирована в августе 2020 года. Она прошла клинические испытания с участием десятков тысяч добровольцев. Эффективность препарата – более 90%. На начало января “Спутником” привились более 1,5 миллиона человек.



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