 

Украина требует от России вернуть ей 12 млн тонн грязи

21.01.2021, 16:11, Разное
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Украина подала против Российской Федерации иск во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Причиной претензий со стороны Киева стало незаконное (с 2014 года) использование минеральных грязей в городе Саки на Крымском полуострове. Министерство торговли Украины утверждает, что все права на грязь и методику лечения принадлежат украинскому государству, а Россия, “оккупировавшая Крым”, нарушает право собственности. Общий ущерб, нанесённый бюджету Украины вследствие таких действий, оценивается в 10 миллионов тонн грязи, ещё 2 тонны в Киеве рассчитывают получить в качестве компенсации морального вреда.

– Действия оккупационных властей не только нанесли финансовый удар по доходной части бюджета, но и лишили возможности украинцев лечить болезни опорно-двигательного аппарата. Во-первых, квалификация российских врачей вызывает обоснованные сомнения, во-вторых, даже сама мысль поездки на оккупированную территорию наносит тяжелый вред психическому здоровью наших граждан, – пояснила Микольская.

Активизацию украинской стороны в ВТО связывают с решением Минздрава создать на территории Украины грязелечебницы, которая должна заменить курорт в Саках. Проблемой этому служит, прежде всего, нехватка сырья. Его планируют завезти из Крыма.

Минторг РФ рассчитывает на победу в судебном споре и рассматривает возможность как одноразовой, так и поставок грязи частями. Для этих целей Минтранс Украины готов временно возобновить работу железнодорожной ветки, соединяющей полуостров и Херсонскую область.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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