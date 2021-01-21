Меркель потребовала “очень срочно” освободить Навального

21.01.2021, 16:44, Новости дня

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Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине 21 января потребовала освободить российского оппозиционера Алексея Навального, которого после прибытия из ФРГ в РФ арестовали судьи в Москве. Об этом сообщает “Немецкая волна”.

“Конечно, я требую немедленно освободить господина Навального. Федеральное правительство считает, что это было бы правильным. И очень срочно”, – сказала канцлер.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево и отвезли во второй отдел полиции по городу Химки Московской области. 18 января Навального арестовали на 30 суток по делу “Ив Роше”. Приговор по нему вынесли в 2014 году. Тогда политика признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств, ему назначили условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с пятилетним испытательным сроком. В 2017 году испытательный срок продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В 2017 году Европейский суд по правам человека признал приговор несправедливым, российские власти выплатили Навальному компенсацию, однако сам приговор ему не отменили.

Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году “систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию”, в связи с чем он был объявлен в розыск “с предписанием о принятии мер к его задержанию”.

В августе 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет, которым он летел, экстренно сел в Омске. Сначала оппозиционер лежал в омской больнице, затем его перевезли в немецкую клинику “Шарите”.

В организме Навального нашли яд из группы “Новичок” – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный пролежал в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

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