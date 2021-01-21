ВВП Украины в 2020 году упал на 4,4% – НБУ

21.01.2021, 16:44, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

ВВП Украины в 2020 году упал на 4,4%. Об этом сообщил Нацбанк Украины 21 января.

Регулятор отметил, что этот показатель лучше, чем ожидалось – по прогнозам, падение экономики должно было составть 6%.

“Экономика Украины достаточно быстро восстанавливалась во втором полугодии. После прохождения жесткой фазы карантина падение ВВП замедлилось до 3,5% в III квартале, этот тренд сохранился и в IV квартале. Усиление карантина в ноябре имело незначительное влияние на деловую активность. Быстрое восстановление экономики обусловлено прежде всего ростом внутреннего потребления. Увеличение доходов и расходов бюджета поддерживает потребление на высоком уровне”, – говорится в сообщении.

Розничная торговля в IV квартале продолжала стремительно расти, отметили в НБУ,

“Наращивание текущих расходов бюджета на инфраструктуру, прежде всего на дорожные ремонты, а также здравоохранение улучшило динамику ВВП. Но инвестиционная активность бизнеса оставалась низкой”, – сообщил регулятор.

В Нацбанке прогнозируют, что в 2021 году украинская экономика “почти наверстает потери от коронакризиса”.

“ВВП вырастет на 4,2% и продолжит расти стремительными темпами – около 4% в 2022-2023 годах. Главным двигателем будет оставаться устойчивый внутренний спрос, обусловленный дальнейшим увеличением реальных доходов граждан. Уменьшение неопределенности относительно развития пандемии будет способствовать восстановлению инвестиционной активности”, – говорится в релизе.

В январе Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году. По мнению аналитиков банка, в 2021 году экономика Украины вырастет на 3%, в 2022-м – на 3,1%. До этого Всемирный банк прогнозировал, что ВВП Украины вырастет на 1,5% после падения на 5,5% в 2020-м.

По прогнозам правительства, ВВП Украины в 2021 году вырастет почти на 5%.

—