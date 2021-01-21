Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за публикации с призывами к участию в протестах

21.01.2021, 16:44, Новости дня

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Роскомнадзор вызвал представителей соцсетей для составления протоколов об административном правонарушении. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе ведомства.

Протоколы составят из-за распространения в соцсетях “запрещенной информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых мероприятиях”.

В Роскомнадзоре отметили, что участие в подобных мероприятиях, в том числе в условиях пандемии, “несет в себе риски нанесения вреда жизни и здоровью”.

О каких именно соцсетях идет речь в ведомстве не сообщили.

Роскомнадзор напомнил, что за нарушения порядка ограничения доступа к запрещенной информации сайтам грозит штраф от 800 тыс. руб. (305, 5 тыс. грн) до 4 млн руб. (15,3 млн грн). За повторное нарушение сумма штрафа увеличится “до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки”.

Накануне в Роскомнадзоре заявили, что в TikTok и “ВКонтакте” несовершеннолетних призывают к участию в противозаконных протестных массовых мероприятиях. В ведомстве потребовали “принять исчерпывающие меры по недопущению распространения подобной противоправной информации”.

Ближайшие акции в РФ запланированы на 23 января – их готовят соратники арестованного российского оппозиционера Алексея Навального.

Навальный вернулся в РФ 17 января после после пятимесячного лечения в Германии. В августе 2020 года политику стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет, которым он летел, экстренно сел в Омске. Сначала оппозиционер лежал в омской больнице, затем его перевезли в берлинскую клинику “Шарите”. Лаборатория вооруженных сил Германии нашла в организме Навального следы вещества, похожего по составу на нервно-паралитический агент “Новичок”. Факт отравления политика ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции. Навальный 18 дней находился в коме. Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

В день прилета в Москву Навального задержали, а 18 января суд на выездном заседании, которое проходило в отделе полиции Химок Московской области, арестовал политика до 15 февраля по делу “Ив Роше”. Приговор по нему вынесли в 2014 году. Тогда политика признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств, ему назначили условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с пятилетним испытательным сроком. В 2017 году испытательный срок продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В 2017 году Европейский суд по правам человека признал приговор несправедливым, российские власти выплатили Навальному компенсацию, однако сам приговор ему не отменили.

Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году “систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию”, в связи с чем он был объявлен в розыск “с предписанием о принятии мер к его задержанию”. Ведомство требует заменить Навальному условный срок на реальный. Заседание Симоновского суда Москвы, на котором должны рассмотреть ходатайство ФСИН, запланировано на 2 февраля.

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