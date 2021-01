ЕСПЧ вынес решение по иску Грузии против России о войне 2008 года, обе стороны считают его своей победой

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) посчитал, что Россию нельзя считать полностью ответственной за инциденты, произошедшие при военном конфликте в Южной Осетии в 2008 году. Об этом говорится в решении Большой палаты ЕСПЧ.

Суд пришел к выводу, что Россия не несла ответственности за нарушение прав человека на оккупированных территориях (Абхазия и Южная Осетия) во время наиболее ожесточенных боев российско-грузинской войны 8-12 августа 2008 года.

При этом ЕСПЧ признал ответственность России за нарушение прав человека на территориях Абхазии и Южной Осетии уже после завершения активных боевых действий. В частности, суд упомянул поджоги и ограбление домов югоосетинских ополченцев, злоупотребления в отношении грузинского населения и пытки грузинских военнопленных. Также суд признал, что эти территории остаются подконтрольными России, несмотря на признание Москвой их “независимости”.

“Несмотря на отданный российским вооруженным силам приказ защищать население, проводя миротворческие и правоохранительные операции на местах, меры, принятые российскими властями, оказались недостаточными для предотвращения предполагаемых нарушений”, – сказано в пресс-релизе суда по итогам решения.

Пока что судьи не приняли решение о компенсации обеим сторонам. Их размер определит отдельное решение ЕСПЧ.

Обе стороны спора объявили о своей победе.

“Сегодня один самых важных дней в новейшей истории Грузии. 12-летний спор с РФ о войне августа 2008 года завершился победой Грузии”, – написал премьер-министр страны Георгий Гахария.

Today is one of the most important days in the recent history of * . The 12-year long dispute against the Russian Federation over the August 2008 war ended w/ * winning the case at the #ECtHR. This victory was inevitable & belongs to each & every Georgian.

В свою очередь, Минюст России в своем сообщении акцентировал внимание на том, что суд “признал необоснованными обвинения Грузии против России о событиях 8-12 августа 2008 года в Южной Осетии и Абхазии”.

“Грузинская сторона в этом деле пыталась безуспешно доказать, что европейская конвенция о защите прав человека применяется не только в мирное время, но и в условиях боевых действий, что фактически подрывает основы международного гуманитарного права. Нам удалось убедить европейских судей в том, что правовая оценка действий российских вооруженных сил в Южной Осетии и Абхазии 8-12 августа 2008 года находится за пределами их юрисдикции”, – заявил уполномоченный РФ при ЕСПЧ, замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин.

В ходе рассмотрения дела, которое длилось почти 12 лет, ЕСПЧ заслушала свидетельства 33 свидетелей, из которых 15 человек были приглашены грузинской стороны, а 12 — Россией. Еще шесть свидетелей были отобраны непосредственно судом.

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения. Грузия подала на Россию в ЕСПЧ три иска. Первый иск закончился победой Грузии, ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии €10 млн за депортацию грузин в 2006 году. Еще два иска касались событий войны в августе 2008 года и массового нарушения прав граждан на оккупированных территориях в 2008–2018 годах (последний еще ждет своего решения).

