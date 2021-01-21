 

ЕСПЧ вынес решение по иску Грузии против России о войне 2008 года, обе стороны считают его своей победой

21.01.2021, 16:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) посчитал, что Россию нельзя считать полностью ответственной за инциденты, произошедшие при военном конфликте в Южной Осетии в 2008 году. Об этом говорится в решении Большой палаты ЕСПЧ.

Суд пришел к выводу, что Россия не несла ответственности за нарушение прав человека на оккупированных территориях (Абхазия и Южная Осетия) во время наиболее ожесточенных боев российско-грузинской войны 8-12 августа 2008 года. 

При этом ЕСПЧ признал ответственность России за нарушение прав человека на территориях Абхазии и Южной Осетии уже после завершения активных боевых действий. В частности, суд упомянул поджоги и ограбление домов югоосетинских ополченцев, злоупотребления в отношении грузинского населения и пытки грузинских военнопленных. Также суд признал, что эти территории остаются подконтрольными России, несмотря на признание Москвой их “независимости”.

“Несмотря на отданный российским вооруженным силам приказ защищать население, проводя миротворческие и правоохранительные операции на местах, меры, принятые российскими властями, оказались недостаточными для предотвращения предполагаемых нарушений”, – сказано в пресс-релизе суда по итогам решения.

Пока что судьи не приняли решение о компенсации обеим сторонам. Их размер определит отдельное решение ЕСПЧ.

Обе стороны спора объявили о своей победе.

“Сегодня один самых важных дней в новейшей истории Грузии. 12-летний спор с РФ о войне августа 2008 года завершился победой Грузии”, – написал премьер-министр страны Георгий Гахария.

Today is one of the most important days in the recent history of * . The 12-year long dispute against the Russian Federation over the August 2008 war ended w/ * winning the case at the #ECtHR. This victory was inevitable & belongs to each & every Georgian.

— Giorgi Gakharia (@GakhariaGiorgi) January 21, 2021

В свою очередь, Минюст России в своем сообщении акцентировал внимание на том, что суд “признал необоснованными обвинения Грузии против России о событиях 8-12 августа 2008 года в Южной Осетии и Абхазии”. 

“Грузинская сторона в этом деле пыталась безуспешно доказать, что европейская конвенция о защите прав человека применяется не только в мирное время, но и в условиях боевых действий, что фактически подрывает основы международного гуманитарного права. Нам удалось убедить европейских судей в том, что правовая оценка действий российских вооруженных сил в Южной Осетии и Абхазии 8-12 августа 2008 года находится за пределами их юрисдикции”, – заявил уполномоченный РФ при ЕСПЧ, замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин.

В ходе рассмотрения дела, которое длилось почти 12 лет, ЕСПЧ заслушала свидетельства 33 свидетелей, из которых 15 человек были приглашены грузинской стороны, а 12 — Россией. Еще шесть свидетелей были отобраны непосредственно судом.

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения. Грузия подала на Россию в ЕСПЧ три иска. Первый иск закончился победой Грузии, ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии €10 млн за депортацию грузин в 2006 году. Еще два иска касались событий войны в августе 2008 года и массового нарушения прав граждан на оккупированных территориях в 2008–2018 годах (последний еще ждет своего решения).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Сенцов: Путина потерпят еще лет пять – и наступит крах

01.10 / Экс-промоутер Александра Емельяненко получил десять лет колонии

12.01 / Эксперты объяснили причину появления фейков о скандале в партии «Новые люди»

09.08 / Лукашенко набрал на выборах в Белоруссии с 71,4% голосов

11.08 / Росатом назвал объем накопленных химотходов в Усолье-Сибирском

04.12 / Врач-сексолог рассказал о смертельной опасности таблеток для потенции

17.08 / Лукашенко стал персоной нон грата в Евросоюзе, Украина вызвала посла из Минска, под Киевом подожгли авто “Схем”. Главное за день

04.07 / В США произошла стрельба в баре, есть погибший и раненые

10.07 / В Госдуме призвали судей считать нападение на ветерана отягчающим обстоятельством

02.07 / Совбез ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня для борьбы с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска