Ученые: Коронавирус может спровоцировать проблемы с эрекцией

21.01.2021, 16:40, Разное

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Ученые из Италии в ходе проведения исследования выяснили, что коронавирус может спровоцировать проблемы с эрекцией. Они установили взаимосвязь между COVID-19 и эректильной дисфункцией.

Проблемы с эрекцией при коронавирусе могут быть обусловлены несколькими факторами. Дисфункция полового органа зачастую появляется, если имеются общие проблемы со здоровьем.

Не исключено, что подобные проблемы проявляются из-за психологических нарушений. Коронавирус вызывает беспокойство и депрессию, а это отрицательно сказывается на эрекции.

Ученые заявили и о проблемах кардиологического характера. Все дело в том, что у многих людей вместе с COVID-19 развиваются патологии сердца. В данном органе появляется воспаление, начинает неправильно работать система кровообращения. Все это приводит к эректильной дисфункции.

Источник: ufatime.ru