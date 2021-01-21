Ученые: Коронавирус может спровоцировать проблемы с эрекцией
21.01.2021, 16:40,
Разное
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Ученые из Италии в ходе проведения исследования выяснили, что коронавирус может спровоцировать проблемы с эрекцией. Они установили взаимосвязь между COVID-19 и эректильной дисфункцией.
Проблемы с эрекцией при коронавирусе могут быть обусловлены несколькими факторами. Дисфункция полового органа зачастую появляется, если имеются общие проблемы со здоровьем.
Не исключено, что подобные проблемы проявляются из-за психологических нарушений. Коронавирус вызывает беспокойство и депрессию, а это отрицательно сказывается на эрекции.
Ученые заявили и о проблемах кардиологического характера. Все дело в том, что у многих людей вместе с COVID-19 развиваются патологии сердца. В данном органе появляется воспаление, начинает неправильно работать система кровообращения. Все это приводит к эректильной дисфункции.
Источник: ufatime.ru
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