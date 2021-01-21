Массовое заболевание школьников Подмосковья – обстоятельства выясняются

21.01.2021, 16:40, Разное

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Школьников Подмосковья сразила неопознанная болезнь. В Министерстве образования региона рассказали о 96 случаях. Одной из версий специалистов является заражение учеников ротавирусом.

В Электростали началась проверка по делу о массовом заболевании учеников младших классов МОУ СОШ №5. Во вторник вечером, 19 января, некоторые родители обратились за медицинской помощью из-за плохого самочувствия своих детей. Симптоматика у пострадавших похожая – повышение температуры, рвота и общая слабость.

Прокуратура оперативно включилась в работу. Естественно, в первую очередь инспекция началась со школьной столовой. Известно, что организатором питания является компания ООО «КП Экопродукт». При этом отмечается, что часть из заболевших накануне происшествия общепит не посещала вовсе.

Специалисты также рассматривают версию заражения инфекцией серии норо- или ротавируса. Такая причина является распространенной для заболевания детей и имеет симптомы как при отравлении. Сами вирусы очень заразны, передаются воздушно-капельным путем и могут находиться в водопроводной воде и на любых бытовых поверхностях, особенно на ручках дверей, поручнях общественного транспорта и т.д. Определить наличие этих вирусов в организме может только врач после серии лабораторных исследований.

В настоящее время в школе Электростали работают эксперты. Уже проведен забор анализов у пострадавших, а также персонала учебного заведения, которые могли контактировать с ними. Все дети находятся на лечении дома, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Источник: tass.ru