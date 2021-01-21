Яков Кедми заявил об угрозе новой революции в США

21.01.2021, 16:40, Разное

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Яков Кедми оценил ситуацию в Соединенных Штатах после избрания президентом Джозефа Байдена. Израильский эксперт уверен в наличии угрозы осуществления в США новой революции.

Яков Кедми дал очередное интервью российским СМИ, рамках которого политолог озвучил собственные представления о грядущих переменах в США. Специалист из Израиля уверен в скором крахе и даже распаде страны из-за происходящего в ней безумия. Многочисленные гражданские акции могут вполне перерасти в настоящую революцию, которая поставит государство на грань уничтожения.

Выступления гражданского общества против официальных властей начались в Соединенных Штатах после проведения президентских выборов. Приверженцы Дональда Трампа уверены в масштабной фальсификации, которая и обеспечила перевес Джозефа Байдена. Митингующие требовали произвести пересчет голосов. Однако их требования не были услышаны и приняты во внимание. Сейчас, как заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив», фактически Соединенные Штаты Америки уже расколоты на два противоборствующих лагеря.

Перемены, наблюдаемые сейчас по всем штатам, независимо от региона, Яков Кедми называет «маккартизмом наоборот». В то время, как американские граждане привыкли прославлять демократичность собственной страны, она здесь практически исчезает. Всюду приходит информация о преследовании всех, кто не согласен с точкой зрения официальной власти. Людей увольняют с работы и заставляют молчать, Кедми назвал ненависть, витающую в обществе Соединенных Штатов, «фантастической». Никогда ранее такой ситуации с невероятным накалом не было. Новый уровень доведет государство до полного провала. В своем интервью он назвал недопустимыми действия, направленные против людей, отдавших свое предпочтение оппоненту нового президента. Как пишет «Ньюинформ», результатом такого рода политики станет новая революция, в огне которой может исчезнуть сама государственность.

Источник: newinform.com