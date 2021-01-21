Антидепрессанты преимущественно неэффективны в лечении боли в спине и остеоартрита

21.01.2021, 16:38, Разное

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Антидепрессанты назначают при боли

Антидепрессанты используют далеко не только в лечении депрессии. Их рекомендует большая часть руководств по лечению боли в спине и руководства по лечению остеоартрита. Эти лекарства обычно назначают, когда обезболивающие первой линии оказываются неэффективными.

Для борьбы с болью врачи назначают антидепрессанты двух классов – трициклические (амитриптилин) и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС, дилоксетин). Антидепрессанты – четвертая по назначаемости группа лекарств при боли в спине в США, более четверти американцев с этой проблемой принимает их более трех месяцев. В Великобритании 16% назначений антидепрессантов детям связаны с болью.

Эффективность антидепрессантов не была точно установлена

Авторы нового обзора указывают, что доказательства эффективности антидепрессантов в лечении боли нельзя назвать определенными. По их мнению, в предыдущих обзорах и метаанализах, посвященных этому вопросу, есть масса погрешностей, которые могли привести к преувеличению эффективности антидепрессантов.

«Использование антидепрессантов для лечения хронической боли в спине и остеоартрита растет во всем мире, но до нашей работы не было точно понятно, эффективны и безопасны ли они», – сказал Джованни Феррейра (Giovanni Ferreira) из Сиднейского университета, соавтор исследования.

Антидепрессанты в основном бесполезны при боли

Ученые провели обзор всех клинических исследований, которые оценивают эффективность антидепрессантов при хронической боли в спине и остеоартрите. В рассмотренных 33 исследованиях участвовали более 5 тысяч человек. Авторы ориентировались на показатель снижения боли в 10 баллов по 100-балльной шкале. Это стандартный критерий эффективности лекарства.

У большинства участников исследований не было депрессии, поэтому их результаты могут распространяться только на таких пациентов.

Ученые обнаружили, что прием СИОЗС при боли в спине был связан с ее облегчение в среднем на 5,3 баллов из 100 по сравнению с эффектом плацебо. Такой показатель едва ли можно считать клинически значимым. При остеоартрите эти лекарства давали несколько более выразительный эффект – боль облегчалась на 9,7 баллов по сравнению с показателем плацебо. Однако этот эффект все еще меньше желаемых 10.

Некоторые данные указывали, что антидепрессанты могут помогать при ишиасе (боли по ходу седалищного нерва), но они были недостаточными. Трициклические антидепрессанты были неэффективными в лечении боли в спине и сопутствующей инвалидности.

Использование СИОЗС было связано с увеличением риска побочных эффектов, у двух третей из них развивался хотя бы один (например, тошнота). Авторы обзора указывают, что многие люди могут не получать от лекарств пользы, но ощущать их нежелательное действие.

Тем, кто сейчас принимает антидепрессанты против боли, ученые советуют не прекращать их употребление резко. Отмена этих препаратов требует консультации с врачом.

Ученые считают, что для точного уточнения эффективности антидепрессантов при ишиасе и остеоарите нужно провести дополнительные исследования.