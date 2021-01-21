ВОЗ анонсировала начало процесса для подачи заявки на регистрацию вакцины «Спутник V»
21.01.2021, 16:34,
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 27 января начнет процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в МИД России.
Информацию об этом передает РИА «Новости».
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выражала готовность к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза.
До этого постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе.
В тот же день европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
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