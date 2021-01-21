 

ВОЗ анонсировала начало процесса для подачи заявки на регистрацию вакцины «Спутник V»

21.01.2021, 16:34, Новости дня
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 27 января начнет процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в МИД России.

Информацию об этом передает РИА «Новости».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выражала готовность к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза.

До этого постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе.

В тот же день европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V».



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