Роскомнадзор решил привлечь соцсети к ответственности за призывы подростков на митинги

21.01.2021, 16:34, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Социальные сети будут привлечены к ответственности за распространение призывов к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях, представителей компаний пригласили на составление протоколов, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

«Роскомнадзор направляет в адрес социальных сетей уведомления о вызове на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.41 КоАП РФ. Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещенной в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых (публичных) мероприятиях», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре также предупредили, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях, которые к проводятся нарушением установленного порядка, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции, несет в себе риски нанесения вреда жизни и здоровью.

В ведомстве напомнили, что статья 13.41 КоАП РФ предполагает штраф для юридических лиц в размере от 800 тыс. рублей до 4 млн рублей за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

В свою очередь председатель Ассоциации организаций по защите семьи, многодетная мать Мария Филина на своей странице в Facebook обратилась к родителям, посоветовав им обратить внимание на прогулки своих детей. «Социальные сети и детские ресурсы пестрят приглашениями несовершеннолетних детей выйти на улицу 23 января. Посторонние люди решают за нас, родителей, и наших детей, чем можно занять в выходной день школьников 6-11 классов. За безобидным призывом кроется вовлечение несовершеннолетних детей к участию в несанкционированных митингах в поддержку Навального (в соответствии с законодательством РФ организация и участие в несанкционированных митингах может грозить наложением административных штрафов и арестами)», – написала она.

«Безусловно, каждый взрослый человек самостоятельно принимает решение, как ему поступать и чем заниматься, при этом осознавая ответственность и последствия своих решений и действий. Несовершеннолетние дети под воздействием чужого мнения могут сделать неверный, эмоциональный шаг», – добавила Филина.

«Давайте оградим наших детей от вторжения в их детскую жизнь и посвятим субботний день своим семьям! Уверена, что посещение катка, просмотр семейного фильма, выезд на природу, на турбазу, семейная прогулка станет приятным времяпрепровождением в наступающие выходные. Не отдавайте своих детей в чужие руки!» – призвала председатель Ассоциации организаций по защите семьи.

В среду Роскомнадзор сообщил, что в социальной сети «ВКонтакте» зафиксированы случаи использования аккаунтов для вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Ведомство направило руководству соцсети требование о незамедлительном принятии мер по пресечению подобных действий.

Роскомнадзор также направил аналогичное требование администрации зарубежной соцсети TikTok в связи с тем, что «распространяются материалы с призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях».

Руководитель Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды Денис Заварзин, комментируя обращение Роскомнадзора к руководствам соцсетей «ВКонтакте» и TikTok, сказал газете ВЗГЛЯД, что требование модерации опасного контента в соцсетях не имеет никакого отношения к цензуре. Это нормальная практика, направленная на защиту детей и подростков.