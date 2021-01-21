 

Браузер Google Chrome научили определять слабые пароли

21.01.2021, 16:10, Новости дня
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Разработчики популярного браузера Google Chrome внедрили новую функцию, которая позволяет определить, не слишком ли слаб придуманный вами пароль.

По имеющейся информации, данная услуга начинает работать на браузерах в комбинации с операционной системой iOS. На компьютерах она доступна для 88-й версии Chrome.  

Предложенная система автоматически анализирует установленные пользователями пароли на разных аккаунтах и указывает на те из них, которые легко поддаются взлому. Google Chrome просто предложит вам заменить пароль более сложным, отмечают эксперты. Чтобы запустить функцию, необходимо задать команду во вкладке «проверить пароли», расположенной по адресу «chrome: // settings / passwords».



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