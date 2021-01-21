Эксперты рассказали, как веб-камеры на ноутбуках вредят экологии

21.01.2021, 16:10, Новости дня

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Исследователи из университетов Йеля, Пёрдью и Массачусетса провели ряд экспериментов, которые доказывают, что использование обычной веб-камеры на ноутбуке или компьютере негативно влияет на экологию. При этом был задействован ресурс платформы Zoom.

Совокупные расходы энергии для организации самой невинной видеоконференции слишком велики, чтобы закрывать за это глаза, отмечают ученые. Для того чтобы передавать звук и видео «говорящих голов» используются ресурсы не только домашних и офисных сетей, но и передающих станций, напоминают они.

В результате получается, что проведение одной среднестатической видеоконференции сопровождается дополнительными выбросами в атмосферу одного килограмма окиси углерода. Это все равно, что сжечь 500 мл бензина.