 

Эксперты рассказали, как веб-камеры на ноутбуках вредят экологии

21.01.2021, 16:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Исследователи из университетов Йеля, Пёрдью и Массачусетса провели ряд экспериментов, которые доказывают, что использование обычной веб-камеры на ноутбуке или компьютере негативно влияет на экологию. При этом был задействован ресурс платформы Zoom.

Совокупные расходы энергии для организации самой невинной видеоконференции слишком велики, чтобы закрывать за это глаза, отмечают ученые. Для того чтобы передавать звук и видео «говорящих голов» используются ресурсы не только домашних и офисных сетей, но и передающих станций, напоминают они.

В результате получается, что проведение одной среднестатической видеоконференции сопровождается дополнительными выбросами в атмосферу одного килограмма окиси углерода. Это все равно, что сжечь 500 мл бензина.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / Ученые назвали неочевидные симптомы коронавируса

12.11 / В Дамаске пояснили действие режима прекращения огня

08.12 / Мадуро заявил о подготовке покушения на него

24.06 / Китай оценил празднование Победы в России

08.07 / В День семьи в Тосно поздравили маму новорожденных тройняшек

04.07 / Independent – к открытию пабов после карантина Джонсон призвал британцев «не перебарщивать» с алкоголем

24.06 / Елена Летучая рассказала про безопасность на участках для голосования

26.08 / Вашингтон ввел санкции против 24 компаний из Китая

18.12 / На оккупированных территориях Украины выявлено 160 мест несвободы – Мамедов

01.09 / Помочь сбросить вес может подавление мозговой активности во время сна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска