В сеть включили первый энергоблок Белорусской АЭС

21.01.2021, 16:08, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Днем 21 января в сеть был включен первый энергоблок Белорусской атомной электростанции, передает RT. В соответствии с планами началось постепенное повышение его мощности, пока оно не достигнет номинальных значений. В Министерстве энергетики Белоруссии добавили, что испытания систем и оборудования АЭС будут продолжены.