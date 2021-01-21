 

В сеть включили первый энергоблок Белорусской АЭС

21.01.2021, 16:08, Разное
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Днем 21 января в сеть был включен первый энергоблок Белорусской атомной электростанции, передает RT. В соответствии с планами началось постепенное повышение его мощности, пока оно не достигнет номинальных значений. В Министерстве энергетики Белоруссии добавили, что испытания систем и оборудования АЭС будут продолжены.



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