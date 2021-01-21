Главный инфекционист Москвы: Сделать прививку особенно важно людям из группы риска

21.01.2021, 16:08, Разное

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Таким пациентам чаще других нужна интенсивная терапия, они нередко попадают в отделение реанимации и на аппараты ИВЛ, уточнила специалист. Ослабленному хроническими заболеваниями организму трудно бороться с коронавирусом, объяснила Сметанина.

Врач указала на важность вакцинирования людей из группы риска. “Также вакцинация особенно важна для тех, кто в силу своих профессиональных обязанностей контактирует с большим количеством людей и имеет высокие риски заразиться этой инфекцией”, – цитирует Сметанину “Вечерняя Москва”.

Сделать прививку рекомендуется и пациентам с диабетом, отметил главный внештатный эндокринолог Департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов. Страдающие этим заболеваниям тяжелее переносят многие болезни, в том числе COVID-19, предупредил специалист.

“У них поднимается сахар в крови и может развиться кома. Также повышается риск тяжелого течения ковида”, – сказал Анциферов.

Диабетики могут обезопасить себя от ненужных рисков. Специалист посоветовал им привиться отечественной вакциной от коронавируса “Спутник V”. Она не повлияет на развитие диабета, но даст защиту от ковида и его последствий, подчеркнул Анциферов.

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Москве началась 5 декабря. Прививку уже сделали более 200 тысяч жителей столицы. Запись доступна на сайте mos.ru. Сделать прививку можно в поликлиниках и мобильных пунктах в торговых центрах.