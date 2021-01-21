 

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам с «призывами» участвовать в митингах 23 января

21.01.2021, 16:06, Разное
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Генпрокуратура РФ «в ходе <…> мониторинга сети „Интернет“», где «выявляются призывы к участию 23 января 2021 г. в незаконных массовых мероприятиях», потребовала ограничить доступ к материалам, рассказывающим о массовых мероприятиях в этот день. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона», — заявили в Генпрокуратуре. По словам ведомства, силовики готовы принимать «предупредительные» меры, а они увидят «наличие оснований» — привлекут «виновных лиц к административной ответственности».

Накануне похожие требования выдвинул Роскомнадзор. Ведомство потребовало от социальной сети TikTok «прекратить распространение» материалов, направленных на «вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий», а затем обратилось к «ВКонтакте» с призывом «пресекать вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги».

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Сторонники политика Алексея Навального, которого после возвращения в Москву отправили в СИЗО-1 «Матросская тишина» на 30 суток, объявили о проведении акций 23 января. После этого в TikTok и других соцсетях стали появляться ролики, призывающие участвовать в протестах. Также распространились ролики, отсылающие к новому расследованию команды Навального «Дворец для Путина».

Само расследование, которое приводит обширную историческую справку о геленджикском дворце, основанную на материалах Марины Салье, журналистов The New Times, «Новой газеты», Фонтанки и других расследователей, а также рассказывает о предметах роскоши во владениях, которые расследователи связывают с Путиным, за два дня собрало уже почти 40 млн просмотров на YouTube. Видео по-прежнему находится на первом месте во вкладке «в тренде».

Источник: Новая газета



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