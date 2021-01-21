Врач Борзова заявила, что сильные морозы могут вызвать аллергию

21.01.2021, 15:46, Разное

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Российский врач Елена Борзова пояснила РИА Новости, что у некоторых людей могут возникнуть аллергические реакции на сильные морозы. Заложенность носа и зудящие волдыри на коже – это признаки холодовой крапивницы.

По словам аллерголога-иммунолога, такая чувствительность к резкому перепаду окружающей температуры может спровоцировать сильнейшее проявление аллергии – анафилактический шок. При анафилаксии падает артериальное давление, нередки обмороки, удушье, отёк Квинке и судороги. Это состояние очень опасно и без незамедлительного реагирования может привести к летальному исходу.

Говоря о причинах подобной аллергии, профессор Елена Борзова объясняет, что холодовая крапивница связана с бактериальными и вирусными инфекциями. Самый распространенный вирус – это Эпштейна-Барр (возбудитель герпеса четвёртого типа).

Иммунолог рекомендует при первых признаках холодовой аллергии незамедлительно обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Это поможет не только вылечить пациента, но и в дальнейшем избежать подобных ситуаций.

Зачастую людям с реакцией на резкий перепад температуры необходима индивидуальная защита. К примеру, нужно остерегаться включённых кондиционеров и холодных помещений, а если человек целый день работает на улице, то лучше подыскать другой вариант трудоустройства.

Источник: ria.ru