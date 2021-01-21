Профессор Чепурнов объяснил процесс мутации коронавируса

21.01.2021, 15:46, Разное

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Профессор РАН Александр Чепурнов объяснил, как осуществляется процесс мутации коронавируса. Каждый день различные исследователи делают новые заявления о появлении очередных штаммов инфекционного заболевания.

В основе коронавируса присутствует молекула РНК, которая представляет собой длинную цепь. Каждое звено имеет четыре составляющих, выстраивание элементов в различной последовательности и помогает формироваться мутациям.

Значимые мутации привели к тому, что коронавирусная инфекция стала быстро размножаться по многим странам. По словам профессора Александра Чепурнова, все зависит от того, в каких именно условиях живет инфекция. Если изменения в вирусе произошли при случайном попадании в организм человека, то эта форма прочно закрепится, вытеснив прошлый вариант.

Чтобы защитить организм от COVID-19, нужно вакцинироваться. Отмечается, что между прививками должен пройти 21 день. Тогда у человека вырабатывается иммунитет, пишет издание «Политэксперт».