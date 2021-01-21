 

Бузова чуть не довела до слез опоздавшего на день рождения рэпера Даву

21.01.2021, 15:46, Разное
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Ольга Бузова чуть не довела до слез рэпера Даву, который опоздал на ее день рождения. Артист показал свое грустное лицо, когда смотрел салют, посвященный возлюбленной.
Ольга Бузова вчера отпраздновала 35-летний юбилей. На мероприятие она пригласила своих родных и близких людей. Однако ей не понравилось, что избранник Давид Манукян опоздал на праздник.

День рождения Бузовой начался, когда в 12 часов ночи к ней домой приехала сестра Анна и подруга Яна, чтобы поздравить именинницу. Они привезли торт, шампанское и огромную коробку с воздушными шарами. При этом Ольга Бузова заявила, что в тот момент находилась в квартире одна.

Вечером телеведущая арендовала один из столичных ресторанов. Бузову поздравляли члены ее команды, отец, друзья. Все ключевые моменты артистка показывала в разделе «Истории» в социальной сети Instagram. Однако ни на одном из кадров пользователи не увидели Даву.

Изображение взято с: [email protected]_m
Манукян успел только на салют, когда торжество подходила к концу. Подруга Бузовой Мария Погребняк в разделе «Истории »опубликовала ролик, на который случайно попала ссора избранников. Именинница буквально отталкивала блогера, пишет «Политэксперт».



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