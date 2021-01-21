Комитет Рады выступил за легализацию каннабиса на Украине

21.01.2021, 15:40, Новости дня

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Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования выступил за легализацию каннабиса на Украине в медицинских целях, сообщил депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий.

«В целом Комитет по вопросам здоровья нации поддерживает идею легализации каннабиса в медицинских целях при условии жесткого контроля за его использованием. Сейчас есть ряд законодательных инициатив по легализации медицинского каннабиса. На одном из ближайших заседаний комитета по вопросам здоровья нации мы вместе с экспертами их рассмотрим», – цитируют «Украинские новости» депутата.

Радуцкий добавил, что депутаты совместно с экспертами согласуют один вариант законопроекта, в котором будут учитываться все детали и инициативы парламентариев.

Вопрос о легализации марихуаны поднимался во всеукраинском опросе, инициированном президентом Владимиром Зеленским. Он проводился в день местных выборов – 25 октября. По результатам опроса, легализацию каннабиса поддерживают 64,88% опрошенных.

Лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предположила, что целью опроса Зеленского в день местных выборов является легализация наркотиков в стране, а «заказ» на него поступил от наркокартелей.