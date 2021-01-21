МИД возложил на США ответственность за развал ДОН

21.01.2021, 15:40, Новости дня

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Вся ответственность за развал Договора по открытому небу лежит на Соединенных Штататх и их союзниках, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Об этом информирует РИА «Новости».

15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел.