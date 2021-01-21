Мнение: Скольким детям вы готовы сломать жизнь за Навального? Почему это не касается его детей?

21.01.2021, 15:38, Разное

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Итак, у нас тут намечается очередной гребанный стыд. И я больше, чем уверен – большой движухи 23-го не будет. Холодно, дураков мало, родители с лета 2019 и еще раньше – бдят. Но это все лирика, меня интересует другое. У многих из нас, из нормальных людей, есть в друзьях или знакомых навальнисты. Так вот – задайте им вопрос: сколько детей должно умереть, скольким из них надо сломать жизнь, скольких посадить – чтобы те твари, кто топят за наркомана, а это уже фактически доказано, Навального – сказали: да, теперь я доволен!

Вопрос – не праздный. Уже вторые сутки мой лучший друг (да, я презираю его за поддержку Навального и прочей гнуси) – молчит по этому поводу. Или гнило мажется. А у него – трое детей. И сам он за Навального, как обычно и всегда – конечно, никуда не пойдет. Но будет делать рассылки по телефону, гадить в комментах, бороться в общем.

Так что, еще раз: але, придурки, и я не про свидомых мудаков, не про других НЕ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ – я про местных дегенератов, кто поддерживает Навального после всего, что он уже совершил и совершит через два дня.

Мы знаем, как винтят во Франции, мы видели, как из Вашингтона сделали буквально военную базу где-нибудь в Ираке, мы многое уже видели, в том числе – и что наши парни работают чрезвычайно нежно. Хотя многие люди поддержат их – что надо бы иногда и жестче.

Скажите, [вырезано], такие как Татьяна Лазарева, которая в эфире "Дождя" на голубом глазу сказала, что поддерживает такие митинги, но своего ребенка туда не пустит, скажите нам – сколько чужих детей должно умереть, чтобы вам стало хорошо?

И не надо прятатся за пафосными словами про демократию и кремлевский режим. Вы, [вырезано] трусливые, все прекрасно понимаете. Вы – будете сидеть дома. Вы – будете постить мемасики. А тупые детишки, кого сейчас еще и по ТикТоку накачивают – могут и повестись.

Так чо, сколько жизней детей стоит Навальный, его поганое окружение и его т.н. борьба?

Уроды.