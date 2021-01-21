 

Эксперты предостерегают от открытия вредоностной ссылки, «ломающей» устройства на Windows 10

21.01.2021, 15:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Эксперты снова предупреждают об опасности, нависшей над компьютерами и прочими устройствами, работающими на операционной системе Windows 10. Дело в том, что по сети сейчас активно распространяется вредоносная ссылка, способная вывести гаджет из строя.

Если перейти по ней, на компьютере появляется синий экран. В некоторых случаях его не удавалось вывести из режима зависания. Как бы там ни было, но ссылка очень опасна, отмечают специалисты. Поэтому пользователям следует проявлять повышенную бдительность.

Вероятнее всего, после появления таких проблем потребуется переустановка операционной системы. Попытки восстановиться до предыдущей удачной версии не помогали. Начало опасной ссылки выглядит так: «Globalroot device».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / На выборах 2022 года французы намерены поддаться протестным настроениям

10.09 / Помпео призвал страны АСЕАН противостоять запугиванию со стороны Китая

15.07 / Дуда рассказал, как «зубровка» помогла ему раскусить российских пранкеров

01.07 / Ученые приблизились к созданию квантового компьютера

24.09 / Общение с человеком притупляет инстинкт самосохранения у животных

06.07 / В мире: Русские неправильно понимают американский расизм

12.11 / В Одессе планировали фальсификацию второго тура выборов мэра в пользу Скорика

10.12 / Умерла главред журнала “Натали” Трухачева

12.07 / “Каждый фейк имеет свое имя”. Мендель прокомментировала материал, в котором ее назвали беременной от Зеленского

03.10 / Анкара назвала Турцию и Азербайджан одним народом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска