Эксперты предостерегают от открытия вредоностной ссылки, «ломающей» устройства на Windows 10

21.01.2021, 15:16, Новости дня

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Эксперты снова предупреждают об опасности, нависшей над компьютерами и прочими устройствами, работающими на операционной системе Windows 10. Дело в том, что по сети сейчас активно распространяется вредоносная ссылка, способная вывести гаджет из строя.

Если перейти по ней, на компьютере появляется синий экран. В некоторых случаях его не удавалось вывести из режима зависания. Как бы там ни было, но ссылка очень опасна, отмечают специалисты. Поэтому пользователям следует проявлять повышенную бдительность.

Вероятнее всего, после появления таких проблем потребуется переустановка операционной системы. Попытки восстановиться до предыдущей удачной версии не помогали. Начало опасной ссылки выглядит так: «Globalroot device».