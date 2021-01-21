Поисковик DuckDuckGo установил новый рекорд по количеству запросов

21.01.2021, 15:16, Новости дня

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Аналитики отмечают быстрый рост популярности поисковика DuckDuckGo, который, по последним данным, достиг уже рекордного показателя по запросам – 65,2 млн в день.

Преимуществом данного ресурса является политика конфиденциальности, которая очень нравится пользователям, не терпящим излишнего афиширования своих личных данных.

Как сообщают источники, DuckDuckGo еще в 2018 году получил 25 млн долларов США от рекламы. Темпы роста оцениваются в 30% за год. Таким образом, DuckDuckGo явно нацелился на волшебное число в 100 миллионов долларов, отмечают специалисты. Также эксперты напоминают о том, что в последние годы у вездесущего Google появляется все больше достойных конкурентов. Возможно, в какой-то момент мы заметим, как самый популярный в мире поисковик начнет склоняться к закату.