 

Поисковик DuckDuckGo установил новый рекорд по количеству запросов

21.01.2021, 15:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Аналитики отмечают быстрый рост популярности поисковика DuckDuckGo, который, по последним данным, достиг уже рекордного показателя по запросам – 65,2 млн в день.

Преимуществом данного ресурса является политика конфиденциальности, которая очень нравится пользователям, не терпящим излишнего афиширования своих личных данных.

Как сообщают источники, DuckDuckGo еще в 2018 году получил 25 млн долларов США от рекламы. Темпы роста оцениваются в 30% за год. Таким образом, DuckDuckGo явно нацелился на волшебное число в 100 миллионов долларов, отмечают специалисты. Также эксперты напоминают о том, что в последние годы у вездесущего Google появляется все больше достойных конкурентов. Возможно, в какой-то момент мы заметим, как самый популярный в мире поисковик начнет склоняться к закату.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01 / Врач посоветовал «зимний» способ защиты от коронавируса

09.07 / Медведев поделился лайфхаком для желающих стать президентом

21.01 / До «испанки» далеко, но потери серьёзные — Le Figaro о демографических последствиях коронавируса во Франции

03.07 / Памфилова: голосование прошло демократично, итоги легитимны

08.07 / В США усомнились в намерении Конгресса ответить на слухи о РФ и талибах

24.10 / Самолет ВМС США потерпел крушение в Алабаме

16.07 / Штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало объединили усилия

07.07 / Лукашенко пожаловался на «разбалованных» бизнесменов

02.11 / “Сидел в тюрьме”. Клочкова прокомментировала отношения с отцом своего 10-летнего сына

03.10 / «А ведь мы предупреждали, что надо носить маску» — обозреватель MSNBC о заболевании Трампа коронавирусной инфекцией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска