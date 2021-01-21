В Демино прошел второй день всероссийских соревнований по биатлону

21.01.2021, 15:17, Новости

Теги: Дёмино, Спорт

Под Рыбинском завершился второй день всероссийских соревнований по биатлону среди юниоров.

В рамках этих соревнований биатлонисты проходят отборочный этап на юниорское первенство мира. На старт классической гонки с раздельным стартом на 15 километров вышли 62 спортсмена, представляющих 23 региона России.

Первым на финише стал Артем Смирнов, его результат 44:54 минуты с одним промахом, добавившим к итоговому результату минуту, с отрывом в 58 секунд вторым пришел Даниил Фомин, допустивший на огневом рубеже один промах. Третий результат у Кирилла Трушина, он уступил лидеру ходом чуть больше минуты, но ни разу не ошибся на рубеже. В шестерке лучших также Евгений Смирнов, Михаил Первушин, Вячеслав Шелепов.

22 января состоится спринт на 7,5 км среди юниорок, начало в 11:30. Самые зрелищные гонки пройдут в Демино в эти выходные, 23 и 24 января. В субботу – спринтерская гонка юношей, в воскресенье – смешанные эстафеты. В эти дни для зрителей и болельщиков будет организовано транспортное сообщение.

Пресс-служба администрации города Рыбинска