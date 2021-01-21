 

Обещание Лукашенко уйти в отставку в течение года-полутора развеялось – эксперт Наумчик

21.01.2021, 15:14, Разное
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В пресс-службе Кремля сообщили, что президенты обсудили актуальные вопросы российско-белорусской повестки. В частности, Владимир Путин и Александр Лукашенко затронули тему Союзного государства и совместной борьбы с пандемией.

Политолог Сергей Наумчик напомнил, что еще четыре месяца назад в Минске министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о необходимости поправок в основной закон страны. Однако накануне вопрос реформы не поднимался.

“Обещание отставки в течение года-полутора, якобы данное Лукашенко Путину в сентябре в Сочи, развеялось”, – отметил эксперт в своем телеграм-канале.

Отметим, что в августе прошлого года по всей Белоруссии прокатилась волна протестов. Сотни оппозиционеров вышли на улицы и обвинили власти в подделке результатов выборов президента. Они потребовали провести новое голосование и освободить всех политзаключенных.

14 сентября в Сочи состоялась встреча лидеров России и Белоруссии. Известно, что Владимир Путин поддержал идею Александра Лукашенко о проведении реформы Конституции. При этом президент назвал недопустимой любую попытку вмешательства извне.

По словам Александра Лукашенко, проект новой Конституции республики будет готов к концу 2021 года. Предположительно, поправки коснутся перераспределения полномочий президента, партийного строительства, а также ряда экономических вопросов.



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