Как дважды провернуть фальшь

21.01.2021, 15:12, Разное

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Навальный задержан по делу «Ив Роше», фальсификацию которого признал ЕСПЧ, а РФ выплатила политику компенсацию. Разбор преступления, которого не было.

17 октября 2017 года ЕСПЧ вынес постановление, которым признал приговор в отношении Навального по «делу «Ив Роше» «произвольным и необоснованным» и обязал правительство РФ выплатить Навальному более четырех млн рублей в качестве компенсации. РФ выполнила это решение ЕСПЧ, перечислив деньги на счет Навального.

За этим делом я следил с самого момента его возбуждения, с 2012 года. И уже тогда имел достаточно оснований предполагать в нем политический заказ. Более того: я сам едва не попал под уголовное преследование «за разглашение тайны следствия». Во всяком случае, я дважды получал повестки с требованием прибыть в Следственный комитет России, где меня допрашивали следователи-важняки.

Правда, оба раза вскоре после допросов были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Первое постановление отменил лично глава СКР Александр Бастрыкин. Но и вторая попытка привлечения меня к уголовной ответственности по «делу «Ив Роше» завершилась пшиком — отказным постановлением.

Фото: Петр Саруханов / «Новая»

А возбудился СКР и лично Александр Бастрыкин после публикации моего расследования «Ив Роше» посадит в РФ три миллиона деревьев и двух братьев Навальных?». Материал был опубликован 6 февраля 2013 года. В нем я очень подробно расписал технологию возбуждения «дела «Ив Роше», приложив сканы документов, оказавшихся тогда в моем распоряжении.

Из этих документов я узнал, что 10 декабря 2012 года, в 15 часов 25 минут, в Главном следственном управлении СКР было зарегистрировано заявление Бруно Лепру, генерального директора российского подразделения всемирно известной косметической компании ООО «Ив Роше Восток».

В заявлении не было никакой конкретики — только просьба провести проверку, потому что компании «мог быть причинен ущерб в крупном размере».

И в этот же день, в понедельник, 10 декабря 2012 года, руководитель ГСУ СКР генерал-майор Щукин А.В. поручил следователю по особо важным делам ГСУ майору Пищулину А.О. провести проверку в порядке статей 144–145 УПК РФ.

Пищулин провел проверку стремительно. Все в тот же день, 10 декабря 2012 года, он подал на имя генерала Щукина «Рапорт об обнаружении признаков преступления».

Всего несколько часов понадобилось майору, чтобы написать многостраничный рапорт, а перед этим выяснить, что весной 2008 года Олег Навальный узнал, что Ярославское отделение ФГУП «Почта России» «не имело возможности в полном объеме удовлетворить потребность ООО «Ив Роше Восток» в отправке посылок». Для удовлетворения этих самых потребностей 5 августа 2008 года между косметической компанией и фирмой ООО «Главное подписное агентство», контролируемой братьями Навальными, был заключен договор о транспортно-экспедиционном обслуживании. Но «в действительности самостоятельно выполнить принятые на себя обязательства ООО «Главное подписное агентство» не имело возможности и не намеревалось этого делать, планируя использовать услуги по перевозке почты ООО «Ив Роше Восток» грузовым транспортом, взятым в наем в транспортном предприятии «АвтоСАГА».

Олег и Алексей Навальные в зале суда во время слушания по «делу «Ив Роше». Фото: Евгений Фельдман / архив «Новой»

В результате чего за четыре с половиной года действия договора ООО «Ив Роше Восток» перечислило на расчетный счет ООО «Главное подписное агентство» 55 184 767 рублей. Из которых агентство перевело ООО «АвтоСАГА» 31 598 750 рублей — за оказанные транспортные услуги.

Десятым декабря 2012 года датировано и вынесенное майором Пищулиным «Постановление о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела», в котором следователь прописал, что 55 184 767 рублей — это сумма похищенного, которой братья Навальные «распорядились по собственному усмотрению». В ГСУ СКР не стали принимать во внимание, что экспедиционные услуги (погрузочно- разгрузочные работы) — да даже сама идея оказания услуг — чего-то стоят. И в денежном выражении услуги стоят ровно столько, сколько за них готов платить клиент. И неважно, сам ли подрядчик полностью выполняет эти работы, или привлекает субподрядчиков (подробности — в «Новой», № 13 от 6 февраля 2013).

Через полтора года после возбуждения уголовного дела против братьев Навальных, в августе 2014 года, вспыли подробности, которые уже не оставляли никаких сомнений в политической мотивированности их преследования. Что если бы фигурантами дела не были бы именно эти люди? Оно вообще не было бы возбуждено, а возбужденное было бы тут же закрыто в связи с отсутствием самого события преступления.

Тогда, в августе 2014 года, Замоскворецкий районный суд Москвы рассмотрел ходатайство ФСИН об аресте Алексея Навального.

Основанием для изменения меры пресечения сотрудники ФСИН посчитали нарушение им запрета «делать сообщения, заявления, обращения и давать комментарии в связи с уголовным делом через СМИ». Сотрудники ФСИН зафиксировали, что 29 июля на странице Навального «…в социальной сети Интернет… опубликовано ходатайство генерального директора ООО «Ив Роше Восток».

Фото: Евгений Фельдман / архив «Новой»

Что такого крамольного было в этом ходатайстве? Цифры! И сомнения «Ив Роше», что братья Навальные нанесли компании финансовый ущерб.

Дело в том, что в «Ив Роше Восток» провели внутренний аудит, в ходе которого перепроверили все договоры с подрядчиками и пришли к выводу, что в результате сотрудничества с братьями Навальными компания не понесла ущерб, а, наоборот, сэкономила.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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