Княгиня Шарлен ответила на критику ее смелой стрижки и рассказала о реакции князя Альбера

21.01.2021, 15:06, Разное

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За несколько дней до католического Рождества, в середине декабря, князь Альбер и княгиня Шарлен перевоплотились в продавцов детских игрушек на ярмарке рождественских подарков во дворце Монако в Монте-Карло. Но все внимание в тот день было обращено на новую прическу княгини – совершенно несвойственную королевской особе. Шарлен выбрила левую сторону головы и затылок, остальные волосы постригла на манер ирокеза, но одностороннего. Экстремально? Еще как! После этого многие пользователи интернета раскритиковали бьюти-преображение княгини, и вот в новом интервью французскому журналу Point de Vue Шарлен рассказала, что она обо всем этом думает.

Эта стрижка была моим решением. И кажется, она спровоцировала появление разного рода комментариев. Но эту стрижку я хотела давно, и данный стиль меня очень радует. Вот и все. Конечно, по сравнению с другими членами королевских семей я, пожалуй, единственная, кто не боится носить разные прически и стрижки. И я буду продолжать в том же духе. Это мой выбор!

Я слышала комментарии вроде – “Что она делает?”, “Это не по-королевски!” – много раз. Но мне нечего сказать этим людям, кроме того, что наступил 2021 год, и в эти времена – такие тревожные, такие трудные – есть много гораздо более важных вещей, на которые на всем стоит обратить свое внимание.

Княгиня Шарлен

Княгиня также отметила, что ее новая смелая прическа нравится не только ей – ее одобрили и князь Альбер, и дети, принц Жак и принцесса Габриэла.

Для меня важно то, что Жак и Габриэлла обожают меня в новом образе. Что касается принца, его первоначальное удивление уже прошло, и теперь ему стрижка тоже очень нравится.

Шарлен с сыном Жаком