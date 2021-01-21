ОДК создает рабочую лопатку вентилятора из полимерного композиционного материала для двигателя ПД-35

21.01.2021, 12:56, Новости

Теги: ОДК-Сатурн, Промышленность

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех в ходе создания двигателя ПД-35 отрабатывает технологии изготовления рабочей лопатки вентилятора из полимерных композиционных материалов.

Применение в конструкции двигателя широкохордных рабочих лопаток вентилятора из полимерных композиционных материалов является необходимым условием для реализации программы ПД-35. Технология создания полимерных композиционных лопаток является критической – относящейся к наиболее перспективным направлениям исследований и отвечающей предельно высоким требованиям к качеству и эффективности, без освоения которой не удастся обеспечить достижение целевых конкурентоспособных характеристик разрабатываемого двигателя.

С целью снижения рисков в ОДК принято решение об отработке двух технологических направлений: послойная выкладка препрега в пресс-форму с последующей полимеризацией в автоклаве («препреговая» технология) и формирование трехмерного тканого армирующего каркаса с последующей пропиткой под давлением в пресс-форме и полимеризацией (технология «3D-ткачества»). Новая технология отрабатывается в размерности двигателя ПД-14 (т.е. лопатка меньшего размера – 750 мм против 1250 мм).

– Головным разработчиком двигателя ПД-35 – АО «ОДК-Авиадвигатель» – в 2020 году выполнен большой объем работ по отработке «препреговой» технологии, в том числе проведены испытания демонстрационного вентилятора в составе двигателя ПД-14. Создание технологии «3D-ткачества» закреплено за разработчиком компрессора низкого давления двигателя ПД-35 – ПАО «ОДК-Сатурн». В настоящее время по технологии «3D-ткачества» изготовлены конструктивно-подобные элементы и комплект рабочих демонстрационных лопаток вентилятора. В 2021 году запланировано проведение комплекса сравнительных испытаний рабочих лопаток вентилятора из ПМК, изготовленных по обеим технологиям, – сказал заместитель генерального директора – генеральный конструктор АО «ОДК» Юрий Шмотин.

При отработке обеих технологий используются только отечественные материалы. Разработка технологий и изготовление опытных образцов происходит с широким привлечением предприятий-соисполнителей (аутсорсинга). Для организации опытного производства рабочих лопаток вентилятора в контуре АО «ОДК» стартовал инвестиционный проект.

В 2021 году планируется выпуск рабочей конструкторской документации на рабочую лопатку вентилятора в размерности двигателя ПД-35, учитывающей опыт проектирования в размерности двигателя-демонстратора. Уже сейчас дан старт технологической подготовке производства для изготовления лопатки в размерности ПД-35, а это множество приспособлений, пресс-форм, специального режущего инструмента и т.д. В

2022 году должны быть получены первые образцы рабочих лопаток вентилятора в размерности двигателя ПД-35.

Старт серийного изготовления и объёмы производства неразрывно связаны с прогнозами реализации проекта ПД-35, также возможно применение этой технологии на обновлённой версии двигателя ПД-14. Не исключается организация изготовления деталей из ПКМ и в интересах сторонних заказчиков.