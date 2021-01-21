 

За год в реестр коррупционеров внесли более 5 тыс. человек – НАПК

21.01.2021, 14:56, Новости дня
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В Украине за 2020 год в реестр коррупционеров внесено 5131 человек. Об этом 21 января сообщила пресс-служба НАПК на своей странице в Facebook.

“В течение 2020 года работники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проработали 13 142 судебных решения, направленных Государственной судебной администрацией Украины. С этих решений в реестр коррупционеров внесено сведения о 5131 человеке”, – говорится в сообщении.

По данным ведомства, 993 человека из реестра – привлечены к уголовной ответственности, 4001 к административной ответственности, на еще 116 наложены дисциплинарные взыскания.

“Чаще всего к уголовной ответственности привлекали предложения, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, то есть предложение взятки (604 человека); декларирование недостоверной информации (116 человек), злоупотребление влиянием (89 человек)”, – отметили в  НАПК.

К административной ответственности, в частности, привлекали за несвоевременное представление декларации (3742 человека), несообщение о наличии у лица реального конфликта интересов (165 человек) 

Наиболее часто как к уголовной, так и к административной ответственности привлекались депутаты местных советов, должностные лица Национальной полиции и государственные служащие.

Дисциплинарные взыскания чаще всего наложенные по:

нарушению требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (на 31 человека);
нарушению ограничений относительно использования служебных полномочий и получению неправомерной выгоды или подарка (на 24 человек);
несвоевременную подачу декларации (на 17 человек).

В течение 2020 года с реестра коррупционеров изъят 21 человек:

15 человек на основании решений суда апелляционной инстанции об отмене приговора, вынесение оправдательного приговора, отмены постановления о наложении административного взыскания за коррупционное или связанное с коррупцией правонарушение;
шесть лиц на основании приказа об отмене наложения дисциплинарного взыскания.

https://www.facebook.com/NAZKgov/posts/3711730192220211

НАПК занимается контролем и проверкой деклараций чиновников, оно анализирует, все ли субъекты декларирования подали декларации и соответствует ли стоимость их имущества и расходы доходам.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса и карантина кампания подачи электронных деклараций продолжалась дольше, чем обычно, – с 1 января по 31 мая включительно. За это время, как сообщили в НАПК, украинцы подали 909 тыс. деклараций (в 2019 году было 823 тыс.). 

1 января 2021 года в Украине стартовала ежегодная кампания подачи деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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