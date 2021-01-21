 

На “Донбассэнерго” заявили, что помогут “Центрэнерго”, которая осталась без угля

21.01.2021, 14:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Энергокомпания “Донбассэнерго” отказалась от поставок угля, на который у нее были подписаны контракты, в пользу государственной “Центрэнерго”, говорится в сообщении “Донбассэнерго” в Facebook.

“ПАО  “Донбассэнерго” в связи с ремонтом седьмого энергоблока Славянской ТЭС, который продлится до 65 дней, отказалось от законтрактованных объемов поставок угля отечественной марки “Г” в пользу государственной энергокомпании “Центрэнерго”, – сообщили в пресс-службе.

По информации “Донбассэнерго”, 20 января с шахты “Новогродовская” уже были отгружены первые вагоны угля для “Центрэнерго”.

“Всего до конца января запланирована отправка до 25 тыс. тонн угля марки “Г” для компании “Центрэнерго”. В настоящее время “Донбассэнерго” ведет переговоры с государственной энергокомпанией относительно поставок угля марки “А”, – сообщили в “Донбассэнерго”.

https://www.facebook.com/Donbassenergo/posts/3185679094867461

15 января нардеп от “Батьківщини”, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко заявил, что знергоблоки тепловых электростанций государственной компании “Центрэнерго” остановились на аварийный ремонт из-за отсутствия угля на складах, в связи с чем планируются веерные отключения электроэнергии.

18 января “Укрэнерго” предупредила о критической ситуации с запасами угля всех марок на складах тепловых электростанций (ТЭС). 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что на складах украинских угольных ТЭС низкие запасы угля и в случае необходимости будут запущены газомазутные блоки, а угольные блоки переведут на сжигание газа.

17 января Украина запросила экстренную аварийную помощь у Беларуси для недопущения отключений потребителей, писало агентство “РБК-Украина”.

В “Центрэнерго” заявили 19 января, что причина нехватки угля – просчеты при планировании прогнозного баланса производства электроэнергии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Симоньян: Хозяин дачи наставил мне в лоб пистолет и выстрелил

30.08 / Стала известна дата старта предвыборной кампании на Украине

01.09 / Сын врио иркутского губернатора пошел в первый класс обычной школы

27.11 / Зеленский назначил главой Одесской ОГА соратника Труханова

24.11 / Украинская экономика смогла адаптироваться к карантину

31.08 / Синоптики рассказали о погоде на 1 сентября

18.11 / В Дагестане дожди разрушили часть крепости VI века

20.09 / В РФ опровергли передачу Обамой разработок гиперзвукового оружия

17.07 / В Минздраве рассказали, когда Евросоюз откроет границы для Украины

21.01 / У Кернеса и Добкина были очень плохие отношения – Фукс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска