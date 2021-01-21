НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%

21.01.2021, 14:56, Новости дня

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Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых. Об этом пресс-служба НБУ сообщила 21 января.

Как отмечается в релизе, Национальный банк принял во внимание ухудшение инфляционных ожиданий в конце 2020 года, а также усиление фундаментального давления на цены со стороны потребительского спроса.

“Если влияние этих факторов будет усиливаться, но не будет компенсировано другими факторами, в частности существенным притоком капитала, Национальный банк повысит учетную ставку. Это позволит сдержать ускорение инфляции в 2021 году и вернуть ее к цели в 5% в 2022 году”, – говорится в сообщении.

В апреле 2019 года Нацбанк впервые за два года понизил ставку – с 18% до 17,5%, затем в июле он снизил ее до 17%, в сентябре – до 16,5%, в октябре – до 15,5%, в декабре – до 13,5%. В январе 2020 года учетная ставка была снижена до 11%, в марте – до 10%, в апреле – до 8%.

11 июня Нацбанк снизил учетную ставку до исторического минимума – 6%. С того времени учетная ставка не менялась.

В Нацбанке не исключают, что в 2021 году могут повысить учетную ставку из-за роста инфляции.

Учетная ставка определяет норму процента, взимаемого НБУ при рефинансировании коммерческих банков. С помощью учетной ставки регулятор влияет на инфляцию.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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