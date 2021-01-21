 

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%

21.01.2021, 14:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых. Об этом пресс-служба НБУ сообщила 21 января.

Как отмечается в релизе, Национальный банк принял во внимание ухудшение инфляционных ожиданий в конце 2020 года, а также усиление фундаментального давления на цены со стороны потребительского спроса.

“Если влияние этих факторов будет усиливаться, но не будет компенсировано другими факторами, в частности существенным притоком капитала, Национальный банк повысит учетную ставку. Это позволит сдержать ускорение инфляции в 2021 году и вернуть ее к цели в 5% в 2022 году”, – говорится в сообщении.

В апреле 2019 года Нацбанк впервые за два года понизил ставку – с 18% до 17,5%, затем в июле он снизил ее до 17%, в сентябре – до 16,5%, в октябре – до 15,5%, в декабре – до 13,5%. В январе 2020 года учетная ставка была снижена до 11%, в марте – до 10%, в апреле – до 8%.

11 июня Нацбанк снизил учетную ставку до исторического минимума – 6%. С того времени учетная ставка не менялась.

В Нацбанке не исключают, что в 2021 году могут повысить учетную ставку из-за роста инфляции.

Учетная ставка определяет норму процента, взимаемого НБУ при рефинансировании коммерческих банков. С помощью учетной ставки регулятор влияет на инфляцию.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Турция понадеялась на сохранение Айя-Софии в списке ЮНЕСКО

21.09 / Ученый пояснил, почему вчерашняя еда вкуснее свежеприготовленной

25.11 / “Ох уж эти ноги”. Подольская показала фото в мини-платье

30.09 / В Украине эксплуатируют 53 самолета Ан-26 в возрасте от 35 до 48 лет – госпредприятие “Антонов”

08.12 / Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе – Енин

11.08 / Маас везёт в Москву надежды европейского бизнеса

04.07 / Советники “Нормандской четверки” в Берлине пытались согласовать дату следующего саммита – Козак

25.06 / Развеян миф о вреде защитных масок

12.10 / Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном

29.07 / Минздрав подготовил рекомендации по реабилитации переболевших COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска