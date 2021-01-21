Сергей Соседов оценил возможность Моргенштерна стать участником Евровидения

21.01.2021, 14:52, Разное

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Сергей Соседов прокомментировал возможность стать участником «Евровидения» рэпера Моргенштерна. Музыкальный эксперт оценил шансы РФ с таким представителем на международном песенном конкурсе.

В 2021 году Россию на «Евровидении» представит группа Little Big, которая была выбрана в качестве участницы еще прошлогоднего конкурса. Шоу проводится вот уже более почти 65 лет, с 1956 года. Голосование за наиболее достойного участника проходит открыто, его результаты объявляются в прямом эфире. Определяют победителя путем подсчета голосов зрителей и профессиональных жюри от каждой из стран. В 2008 году триумфатором «Евровидения» стал российский исполнитель Дима Билан. В разные годы представляли РФ Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Алсу, Юлия Савичева, Алексей Воробьев, Полина Гагарина, группы SEREBRO, «Бурановские бабушки» и другие артисты и коллективы.

В 2020 году конкурс не смог состояться из-за разразившейся по всему миру пандемии коронавируса. Все выбранные странами-членами Европейского вещательного союза представители получили шанс выступить в 2021 году. На усмотрение стран-участниц предлагалось оставить выбранных артистов. Однако уже сейчас в РФ появились новые вероятные участники, так, желание поехать на конкурс высказал рэпер Моргенштерн. Исполнитель является очень популярным среди молодежной аудитории, при этом не все воспринимают его, как серьезного певца.

Свое мнение об участии рэпера в конкурсе «Евровидение» высказал известный музыкальный критик Сергей Соседов. Эксперт уверен, что аудитория исполнителя является достаточно узкой и его популярность держится сугубо на определенных трендах и моде на хайп. Успеха среди подростков в РФ слишком мало. Чтобы претендовать на какое-либо участие в международном соревновании с более, чем тремя десятками конкурентов. Со слов Соседова, посылать «шибздиков» было бы недостойно.

В то же время экстравагантную группу little Big он считает достойным выбором, способным представить страну на самом высоком уровне. Касательно же самого Алишера Валеева, выступающего под псевдонимом Моргенштерн, то его время может прийти лет через пять. Если и тогда он все так же останется на вершинах хит-парадов, вполне возможно, что он сможет покорить и сердца европейской публики. Свою точку зрения озвучил и экс-участник группы «На-На» Владимир Левкин. Учитывая полученную недавно рэпером награду «Женщина года», РФ сможет таким образом продемонстрировать толерантность.

Источник: inforeactor.ru