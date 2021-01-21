Василиса Володина мечтает вернуться на “Давай поженимся!”

21.01.2021, 14:52, Разное

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Известный астролог Василиса Володина призналась, что ей бы хотелось вернуться на проект «Давай, поженимся!». Против этого выступают продюсеры шоу.

Один из подписчиков заявил, что Володина могла бы давать советы людям, которые пытаются построить отношения, дистанционно. Астролог заявила, что с радостью бы это делала, но против выступает продюсерский состав «Давай поженимся!». Периодически Володина затрагивает тему отношений в рамках ведения своего микроблога в Instagram. Она мечтает вернуться в романтическое шоу «Давай поженимся!», но в роли онлайн-эксперта.

Свои услуги астролог предлагала руководителям программы. Продюсеры, в свою очередь, заявили, что многочисленные мнения специалистов не нужны в проекте. Формат шоу не предполагает таких онлайн-включений, поэтому Володиной отказали в работе.

Без астролога рейтинги «Давай поженимся» не изменились. Напротив, на «Первом канале» фиксируется рост данного показателя. Считается, что шоу начали больше смотреть благодаря креативным решениям продюсерского состава и ведущих. Ими продолжают выступать Лариса Гузеева и Роза Сябитова. Несмотря на пандемию коронавируса, они продолжили сниматься в проекте, пишет «Глобал.Мск».