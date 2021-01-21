Из-за нарушения правил «Танцев со звездами» зрители остались недовольны шоу

21.01.2021, 14:52, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Новый сезон «Танцев со звездами», стартовавший недавно на телеканале «Россия-1», закончился скандалом. Причиной этого стало нарушение правил в ходе шоу после появления в эфире блогера Давы.

Все предыдущие программы танцевального конкурса пары, принимающие в них участие, составлялись по определенному принципу. Вместе с неопытным участником всегда выступал более опытный партнер, что делало всех конкурсантов равноценными в шоу.

В этот раз на танцпол вышел интернет-блогер Давид Манукян, более известный, как Дава. В отличие от других звезд, он обладает большим опытом в хореографии. Это делает участие в шоу нечестным, об этом зрители шоу написали в соцсетях. По мнению большинства пользователей Сети, это нарушает правила конкурса. Интересно, что косвенно эту точку зрения поддержал даже именитый судья соревнований Николай Цискаридзе, считающий, что именно Манукян является наиболее вероятным кандидатом в лидеры нового сезона.

Организаторы «Танцев со звездами» даже были вынуждены закрыть возможность комментариев в социальных сетях. Поклонники хореографических способностей отечественных звезд фан-группы даже начали сбор подписей в поддержку отчисления возлюбленного Ольги Бузовой. Стоит отметить, что во время первого выпуска, танцуя в паре с Дарьей Палей, Дава упал во время танца ча-ча-ча. Однако селебрити смог вовремя сориентироваться и превратил свою оплошность в элемент танца. Как пишет «Слово и дело», такой ход оценили как жюри, так и зрители. Однако теперь судьба бывшего блогера находится под вопросом.

Источник: slovodel.com