 

Из-за нарушения правил «Танцев со звездами» зрители остались недовольны шоу

21.01.2021, 14:52, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Новый сезон «Танцев со звездами», стартовавший недавно на телеканале «Россия-1», закончился скандалом. Причиной этого стало нарушение правил в ходе шоу после появления в эфире блогера Давы.
Все предыдущие программы танцевального конкурса пары, принимающие в них участие, составлялись по определенному принципу. Вместе с неопытным участником всегда выступал более опытный партнер, что делало всех конкурсантов равноценными в шоу.

В этот раз на танцпол вышел интернет-блогер Давид Манукян, более известный, как Дава. В отличие от других звезд, он обладает большим опытом в хореографии. Это делает участие в шоу нечестным, об этом зрители шоу написали в соцсетях. По мнению большинства пользователей Сети, это нарушает правила конкурса. Интересно, что косвенно эту точку зрения поддержал даже именитый судья соревнований Николай Цискаридзе, считающий, что именно Манукян является наиболее вероятным кандидатом в лидеры нового сезона.

Организаторы «Танцев со звездами» даже были вынуждены закрыть возможность комментариев в социальных сетях. Поклонники хореографических способностей отечественных звезд фан-группы даже начали сбор подписей в поддержку отчисления возлюбленного Ольги Бузовой. Стоит отметить, что во время первого выпуска, танцуя в паре с Дарьей Палей, Дава упал во время танца ча-ча-ча. Однако селебрити смог вовремя сориентироваться и превратил свою оплошность в элемент танца. Как пишет «Слово и дело», такой ход оценили как жюри, так и зрители. Однако теперь судьба бывшего блогера находится под вопросом.

Источник: slovodel.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Володин поручил проверить международные договоры России на соответствие Конституции

21.09 / Малышева на хайпе – Личное мнение

03.09 / Мнение: “Единички” для нуворишей

02.07 / Мнение: Наступает время хардкора!

20.12 / Мурашко анонсировал начало массовой вакцинации россиян старше 60 лет

15.08 / Назван ТОП-3 автомобилей, имеющих самую долгую историю

29.07 / Мнение: “Потешный авианосец” снова в море

27.11 / Предсказания Нострадамуса на 2021 год

30.10 / Дурнина

04.01 / Остались двое детей и беременная жена – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска