Где в Рыбинске привиться против коронавирусной инфекции?
 

Где в Рыбинске привиться против коронавирусной инфекции?

21.01.2021, 12:12, Новости
Теги: ,

В рыбинские учреждения здравоохранения поступила вакцина от Covid-19.

Пройти вакцинацию могут все желающие, в том числе и старшего возраста. Прививку можно сделать в поликлинике, к которой гражданин прикреплен. Записаться на прививку можно путем личного обращения в поликлинику, по телефону регистратуры или через портал Госуслуг (через услугу «Запись к врачу»). Для вакцинации специалисты назначат дату и время, перед процедурой проходит осмотр врача и заполнение анкеты.

Поликлиника городской больницы №3, прививочный кабинет по адресу: ул. Черняховского, д. 14, 4 этаж, кабинет 416.

Запись на вакцинацию осуществляется при личном или телефонном обращении в регистратуру по телефону (4855) 206 – 050, через портал Госуслуг, на сайте медицинского учреждения (https://gb3rybinsk.nethouse.ru/).

Поликлиника городской больницы № 4, прививочный кабинет находится по адресу: ул. Цимлянская, д.3.

Для записи на прививку против коронавирусной инфекции можно обратиться во взрослую поликлинику лично, через портал Госуслуг, запись ведется на официальном сайте больницы (gb4-rybadm.ru), а также по телефону (4855) 200-033.

Поликлиника городской больницы №2 им. Н.И. Пирогова, прививочный кабинет находится по адресу: ул. Максима Горького, д.58

Запись на проведение вакцинации проводится в кабинете № 222 (при личном обращении), по телефону (4855) 20-29-17, на портале Госуслуг, на сайте лечебного учреждения (http://bolnica-pirogova.ru/).

Городская поликлиника №3 имени Н.А. Семашко

Запись на вакцинацию ведется в регистратуре (4855) 22-22-21, 20-55-95, при обращении лично в регистратуру поликлиники, на портале Ярославской области (https://intermed76.ru/) и на портале Госуслуг.

Прививочные кабинеты:

– поликлиника № 1 ул.50 лет ВЛКСМ, 54

Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-50-88, на портале Госуслуг.

– поликлиника № 2 ул.Кулибина,18

Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-50-88, на портале Госуслуг .

– поликлиника №3, ул.Свободы, 4а

Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 28-24-65, 28-24-66, на портале Госуслуг.

– поликлиника №4 ул.З. Космодемьянской,1а

Запись на проведение вакцинации проводится при личном обращении в регистратуру, по телефону (4855) 21-58-72, на портале Госуслуг.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Какие есть пути заражения гепатитом С

19.01 / В Рыбинске началась массовая вакцинация от COVID-19

17.01 / В Рыбинске организуют Крещенскую купель

13.01 / Ярославцы не готовы ставить прививку от COVID-19 ради выхода на работу

29.12 / Праздник будет, но дома

29.12 / Автотранспортное предприятие передало медикам Рыбинска маски и защитные костюмы

16.12 / Почти каждый третий ярославец считает, что заболел из-за коллег

07.12 / Центр реабилитации «Рассвет»

04.12 / В Ярославской области количество вакансий для медиков выросло в 4 раза в сравнении с февралем

03.12 / На кого рассчитаны курсы массажа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска