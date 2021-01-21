Россиянам посоветовали привыкать к аномальной погоде

21.01.2021, 14:46, Новости дня

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Жителям РФ стоит привыкнуть к аномальным погодным явлениям, так как в стране из-за глобального потепления уменьшается повторяемость периодов «нормальной» погоды, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Безусловно, такая ситуация, когда прыгает температура от минус 25 до плюс 3, – это редкое и не часто встречающееся событие, при потеплении климата, таком медленном, но уверенном, происходит увеличение амплитуды погодных характеристик, изменчивости. Это касается и зимы, и лета. <…> «Нормальной» погоды, средних значений, рассчитанных за большое количество времени, становится меньше. Их повторяемость уменьшается», – приводит его слова ТАСС.

По словам Вильфанда, людям необходимо привыкнуть к аномальности погодных явлений, так как это естественные последствия глобального потепления. «К этому надо привыкнуть: увеличение экстремальных событий, вариабельность погоды, либо летом очень жарко и засушливо, либо очень холодно и дождливо», – отметил он.

Ранее в четверг департамент образования и науки Москвы направил руководству образовательных учреждений города экстренное предупреждение о прогнозируемой метеообстановке в столичном регионе в ближайшие дни, возможных опасностях, а также соблюдении мер безопасности и выполнении рекомендаций. Между тем, согласно прогнозу Росгидромета, потепление до плюсовых температур ожидает жителей Центрального федерального округа в пятницу, оттепель продлится до 27 января.