 

Британия отказалась предоставить послу ЕС статус высокопоставленного дипломата

21.01.2021, 14:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Между Великобританией и Евросоюзом разгорелся скандал после отказа Лондона предоставить послу ЕС дипломатический статус, который есть у представителей других стран.

Аргумент Соединенного Королевства состоит в том, что Европейский союз – это международная организация, а не государство, в связи с чем к нему следует относиться так же, как и к другим международным организациям, находящимся ниже в дипломатическом рейтинге, чем страны.

«Есть подозрение, что таком образом британское правительство пытается поставить Брюссель в неловкое положение и противопоставить свой собственный статус суверенного государства союзу, который решило покинуть», пишет New York Times.

Посол ЕС в Лондоне Жоао Вале де Алмейде – один из самых опытных в блоке. Он служил послом Европейского союза в ООН с 2015 по 2019 год и послом в США с 2010 по 2014 год. Если статус после ЕС в Британии все же будет понижен, то дипломат лишится иммунитета представителя Европейского союза и не сможет вручать верительные грамоты королеве.

Напомним, 1 января между Великобританией и ЕС закончился переходный период, страна покинула единый рынок и таможенный союз ЕС. 30 декабря британский премьер Борис Джонсон подписал соглашение о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.10 / Губернатор Омской области заразился коронавирусом

25.10 / Протестующие напали на Центральное РУВД Минска

19.11 / Украина будет приветствовать усиление присутствия НАТО в Чёрном море

02.08 / Биткоин вырос до 12 тыс. долларов впервые с 2019 года

31.10 / Кравчук рассказал о новом предложении России в ТКГ

19.11 / Блогеры отреагировали на проигрыш сборной РФ по футболу команде Сербии

06.11 / “Остынь, Дональд, остынь!” Тунберг потроллила Трампа

24.06 / Biznes Alert – из-за сложной предвыборной ситуации в Белоруссии Польша пока не может вытеснить оттуда российский газ

11.09 / Минобороны Германии захотело ввести феминитивы к воинским званиям

19.08 / Кандидат в вице-президенты США призналась, что оболгала Байдена на дебатах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска