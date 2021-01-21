Мнение: Картина на стене Капитолия

21.01.2021, 14:40, Разное

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Профдеформация — это…

…когда ты смотришь по евроньюс прямую трансляцию взятия Капитолия реднеками и людьми в костюмах медведей и викингов, и основная фоновая мысль у тебя: "ах, ну какой же все-таки у них там красивый, выверенный классицистический архитектурный ансамбль".

А еще недавно была опубликована фотография следующего этапа, уже с солдатиками гвардии.



Kent Nishimura / Los Angeles Times via Getty Images

Меня, разумеется, заинтересовало, что это за картина на стене. Судя по воротникам, что-то, имеющее отношение к 17 веку? Но по композиции — 1-я пол. 19 века, с его театральностью поз.

Нашла, что это за картина.



Robert W. Weir. Embarkation of the Pilgrims. 1844

Изображены американские первопоселенцы, 1620 год. Картина висит в Ротонде Капитолия, это знаковое для них место.

Вот что гласит описание картины:

На этой картине изображены протестанты на палубе корабля «Вероника» 22 июля 1620 года перед тем, как они отправились из Делфс-Хейвен, Голландия, в Северную Америку в поисках религиозной свободы. Сначала корабль отправился в Саутгемптон (Англия), чтобы присоединиться к «Мэйфлауэру», который тоже отплывал. После того, как протечки вынудили «Веронику» сделать дополнительные остановки в Дартмуте, а затем в Плимуте, его пассажиры пересели на «Мэйфлауэру». Пять месяцев спустя отцы-основатели обосновались в колонии Плимут на территории современного Массачусетса.

Группа кажется торжественной и задумчивой о том, что они собираются предпринять. Они молятся о божественной защите во время своего путешествия. В верхнем левом углу на парусе появляются слова «с нами Бог». Фигуры в центре композиции – Уильям Брюстер, держащий Библию; губернатор Карвер стоит на коленях с опущенной головой и шляпой в руке; пастор Джон Робинсон с распростертыми руками, смотрящий в небо. Вокруг них собираются отправляющиеся в путешествие мужчины, женщины и дети. Некоторые одеты в традиционные пуританские наряды, а другие носят более причудливую и яркую одежду.

Доспехи, шлем и мушкет на переднем плане представляют собой инструменты, которые пилигримы будут использовать для защиты на новой и незнакомой земле. На заднем плане справа видны город и люди,

«Посадка паломников» – самая известная работа Роберта Вейра. Изначально он намеревался написать сцену, изображающую "Мэйфлауэр". Однако та же тема была предложена художником и изобретателем С. Морзе, который также почти получил заказ на украшение Ротонды. Хотя тот в итоге заказа не получил, Вейр из уважения решил вместо этого нарисовать посадку на первоначальный корабль.

Описание этого события было взято из Мемориала Новой Англии Натаниэля Мортона 1669 года и, возможно, из Magnalia Christi Americana Коттона Мэзера.

Доспехи и костюмы, собранные Вейром во время поездки в Европе, были источниками вдохновения для изображения одежды, которую носили изображенные. Картина была завершена в июле 1843 года и впервые была выставлена в Кадетском корпусе в Военной академии Соединенных Штатов в Вест-Пойнте, где он был инструктором. Затем картина отправилась в Бостон, Нью-Йорк и Филадельфию и была повешена в Капитолии в декабре того же года.

Картина прошла различные процедуры очистки, ремонта и реставрации. В ноябре 1860 года она была повреждена во время строительства нового купола — упавший предмет поцарапал картину и проделал дыру. С тех пор картина подвергалась периодической очистке и реставрации. Последний раз все картины Ротонды были очищены в 2008 году.

Роберт Уолтер Вейр был в художником-самоучкой, который получил некоторое формальное образование, но развил свои навыки, сначала копируя картины, а затем путешествуя по Европе для изучения искусства Флоренции и Рима. Он провел большую часть своей карьеры в качестве инструктора в Военной академии Соединенных Штатов в Вест-Пойнте, где он был назначен преподавателем рисованию в 1834 году и повышен до профессора в 1846 году; После сорока двух лет в Академии он вышел на пенсию в 1876 году и открыл студию в Нью-Йорке.

В 1857 году Вейр нарисовал уменьшенную версию «Посадки паломников», которая сейчас находится в Бруклинском художественном музее. В более поздних работах Вейр внес изменения в свет и детали и добился большего внимания к трем центральным фигурам, придав им более полные лица и более широкие плечи. Гравюры этой более поздней картины появились на реверсах нескольких денежных знаков США, включая банкноту на 50 долларов и банкноту Федеральной резервной системы на сумму 10 000 долларов – крупнейшего номинала, когда-либо выпущенного для широкой публики.