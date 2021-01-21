 

В Москве закрыли вестибюль станции метро из-за подозрительной сумки

21.01.2021, 14:20, Разное
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Из-за обнаружения подозрительной сумки был перекрыт южный вестибюль станции “Красные ворота” Сокольнической (красной) линии Московского метрополитена, передает телеканал “360”. На месте работают сотрудники полиции. Ожидается прибытие кинологов. Пассажиров просят пользоваться северным выходом.



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