Cотрудники завода по производству вакцин во Франции бастуют против сокращений

21.01.2021, 14:06, Новости дня

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Сотрудники крупнейшей фармацевтической компании Франции вышли на забастовку в знак протеста против объявленного в прошлом году плана по сокращению рабочих мест, передаёт Euronews. Сокращение персонала в период, когда на повестке дня стоит выпуск компанией собственной вакцины от COVID-19, говорит о том, что новое руководство компании не заботится о работниках и думает только о прибыли, уверены протестующие.

Работники крупнейшей фармацевтической компании Франции Sanofi по призыву Всеобщей конфедерации труда провели однодневную забастовку. Акция протеста против объявленных сокращений, в частности, прошла на заводе по производству вакцин в пригороде Лиона Марси-Летуаль.

План сокращения около тысячи рабочих мест на французских предприятиях компании был объявлен в прошлом году. Профсоюзы его связывают с приходом в руководство компании англичанина Пола Хадсона, ранее возглавлявшего фармацевтические компании Novartis и AstraZeneca.

По мнению протестующих, сокращение персонала в период, когда на повестке дня стоит выпуск компанией собственной вакцины от COVID-19, говорит о том, что новое руководство не заботится о работниках и думает только о прибыли.

Руководство, в свою очередь, отметило, что в акции протеста приняло только около 5 процентов работников компании. Правительство Франции обещает не допустить сокращений персонала и производства на заводах Sanofi.

Дата выхода в эфир 19 января 2021 года.