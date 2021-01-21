Геращенко: На следующей неделе Рада рассмотрит законопроект, который сбережет жизни украинцев от пьяного быдла на дорогах
21.01.2021, 14:02,
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Теперь уже бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Он сделал это после того, как стало известно о факте вождения им автомобиля в нетрезвом состоянии и сопротивлении полиции.
Оно будет незамедлительно удовлетворено.
Справедливости ради надо сказать, что Виталий, который проявил хамство и агрессию по отношению к полицейским, в конце концов все-таки раскаялся и признал, что вел себя неподобающе, нарушил правила дорожного движения – сел за руль выпившим, развернулся через двойную сплошную, оказал сопротивление законным действиям сотрудников полиции.
Теперь суд даст оценку деяниям Виталия Немилостивого.
А я же добавлю, что на следующей неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект №2695, разработанный группой народных депутатов, которые хотят сберечь жизни украинцев от пьяного быдла на дорогах.
В этом законопроекте предусмотрено право делать внезапные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения, как это есть во всех цивилизованных странах. И что не разрешено сейчас в Украине.
Я очень надеюсь, что этот законопроект поддержат все фракции и все депутатские группы, так как от рук пьяных водителей гибнут избиратели, голосовавшие за каждую политическую силу в надежде, что она сделает Украину безопаснее.
Голосование, как всегда, будет поименным…
Источник: Антон Геращенко / Facebook
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