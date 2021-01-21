 

Геращенко: На следующей неделе Рада рассмотрит законопроект, который сбережет жизни украинцев от пьяного быдла на дорогах

21.01.2021, 14:02, Новости дня
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Теперь уже бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Он сделал это после того, как стало известно о факте вождения им автомобиля в нетрезвом состоянии и сопротивлении полиции.

Оно будет незамедлительно удовлетворено.

Справедливости ради надо сказать, что Виталий, который проявил хамство и агрессию по отношению к полицейским, в конце концов все-таки раскаялся и признал, что вел себя неподобающе, нарушил правила дорожного движения – сел за руль выпившим, развернулся через двойную сплошную, оказал сопротивление законным действиям сотрудников полиции.

Теперь суд даст оценку деяниям Виталия Немилостивого.

А я же добавлю, что на следующей неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект №2695, разработанный группой народных депутатов, которые хотят сберечь жизни украинцев от пьяного быдла на дорогах.

В этом законопроекте предусмотрено право делать внезапные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения, как это есть во всех цивилизованных странах. И что не разрешено сейчас в Украине.

Я очень надеюсь, что этот законопроект поддержат все фракции и все депутатские группы, так как от рук пьяных водителей гибнут избиратели, голосовавшие за каждую политическую силу в надежде, что она сделает Украину безопаснее.

Голосование, как всегда, будет поименным…

Источник: Антон Геращенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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