Медики рассказали, как воздух в помещении сделать более здоровым

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21.01.2021, 13:58, Разное
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Медики объяснили, как сделать более чистым и здоровым воздух в закрытом помещении. Зачастую в данных местах он является неподвижным, поэтому скапливается много патогенов.
Медики объяснили, как сделать более чистым и здоровым воздух в закрытом помещении. Зачастую в данных местах он является неподвижным, поэтому скапливается много патогенов.

Эксперты не перестают напоминать о необходимости регулярного проветривания офисов и домов. Это нужно делать несколько раз в день. Важно поддерживать правильную температуру и влажность воздуха. Кроме того, необходимо обращать внимание на показатель концентрации в комнате углекислого газа. Если воздух является сильно сухим, начинают страдают слизистые оболочки. В результате организму становится гораздо труднее ликвидировать накопленные бактерии.

С сухим воздухом поможет справиться обычная емкость с водой, оставленная у батареи. К тому же проблему решают комнатные растения, которые регулярно поливаются. Влажность не должна быть сильно высокой, поскольку воздух станет конденсироваться на холодных стенах. Тогда повышается риск появления плесени, она может стать самой настоящей проблемой для аллергиков и тех, кто страдает заболеваниями бронхо-легочной системы. Влажность воздуха в помещении должна составлять 40-60%. Открывать окна нужно полностью, а не оставлять их в наклонном положении.

Источник: www.medikforum.ru



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