Рассекречены данные о новом флагмане Huawei Mate X2 с экраном на 8 дюймов

21.01.2021, 13:58, Разное

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Новый флагман, характеристики которого долгое время были засекречены, готовится выпустить на международный рынок китайская компания Huawei. Mate X2 получит не просто гибкий экран, его размер в развернутом состоянии составит 8 дюймов.

Следующее поколение сгибающегося смартфона будет иметь существенные отличия от разработки минувшего года Mate Xs. Уже сейчас в интернете можно ознакомиться с новым устройством от IT-гиганта из Поднебесной, его характеристики появились в базе китайского регуляторного ведомства TENAA с модельным номером TET-AN10. По убеждению экспертов мобильной индустрии, этим гаджетом является Huawei Mate X2. В таком случае, экран новинки составит 8,1 дюйма, тогда как внешний дисплей ожидается 6,56-дюймовый с 2700 на 1160 точек. Разрешение основной панели составит 2480 на 2200 пикселей, складывание аппарата происходит внутрь корпуса, напоминая Galaxy Fold от Samsung, которая вместе с BOE и будет поставлять комплектующие.

Длина корпуса девайса составит 161,8 миллиметра, тогда как толщина – всего 8,2 миллиметра, а вес смартфона – 295 грамм. Производительность и быстродействие Huawei Mate X2 обеспечивается однокристальной 5-нанометровой мобильной платформой Kirin 9000. Кроме того, в устройстве ожидается наличие Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6, десятое поколение операционной системы Android укомплектовано фирменной оболочкой EMUI 11.

Аппарат работает долго без необходимости искать источник питания благодаря вместительному аккумулятору на 4 тысячи мАч. Восполнить энергию батареи можно с помощью 66-ваттной быстрой зарядки. Основная камера гибкого телефона состоит из четырех объективов, главного 50-мегапиксельного, 16-, 12- и 8-мегапиксельного. Кроме того, они получат как минимум 10-кратное увеличение, фронтальный датчик в аппарате имеет разрешение в 16 миллионов пикселей. Учитывая то, что данные о новинке уже обнародованы на сайте TENAA, можно ожидать скорое появление Huawei Mate X2 на полках магазинов по всему миру.